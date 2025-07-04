В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника погиб мужчина

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В поселке Антоновка, в результате атаки вражеского дрона погиб гражданский мужчина, начато производство

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что 4 июля 2025 года армия РФ в очередной раз атаковала населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии и беспилотников.

"По состоянию на 17:30 известно об одном погибшем человеке и восьми раненых", - говорится в сообщении.

В частности, в Антоновке около 14:00 российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона. В результате атаки погиб находившийся на улице гражданский мужчина.

Также с помощью дронов россияне ранили восемь человек в Херсоне, Антоновке и Новодмитровке.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия атаковала более 40 населенных пунктов Херсонщины.