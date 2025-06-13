фото: Национальная полиция Украины

В течение суток российские войска атаковали Херсонщину из артиллерии, минометов и дронов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Рф не прекращают обстреливать населенные пункты Херсонской области. За последние сутки вражеские атаки охватили Бериславский и Херсонский районы. Под огнем оказались жилые кварталы, в том числе из артиллерии, минометов и беспилотников. В результате пострадали пятеро мирных жителей, еще по меньшей мере 20 гражданских объектов получили повреждения.

В Белозерке обстрелы происходили дважды – утром и вечером. По данным местных властей, среди раненых — 39-летний мужчина и две женщины, которым 52 и 66 лет. Они находились вблизи своих домов, когда начался артиллерийский обстрел.

В поселке Антоновка, входящем в Херсонскую городскую территориальную громаду, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на жилой массив. Пострадала 69-летняя женщина. Она получила многочисленные осколочные ранения головы, груди, шеи и ноги. Медики оказали ей неотложную помощь, ее состояние на данный момент уточняется.

Еще один инцидент произошел в Днепровском районе Херсона. Там во время обстрела беспилотником ранения получил 58-летний мужчина. В момент атаки он находился на остановке общественного транспорта. В результате взрыва мужчина получил травмы ног и контузию.

Правоохранительные органы задокументировали все факты вражеских атак. Следователи изучают обстоятельства каждого из эпизодов, чтобы собрать доказательства военных преступлений, совершенных российской армией против гражданского населения Херсона.

Ранее сообщалось, что россияне ударили из артиллерии по населенному пункту под Херсоном: ранена женщина.