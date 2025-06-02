Росія атакувала Україну 84 дронами і ракетами: як відпрацювала ППО
У ніч на 2 червня окупаційні війська запустили по Україні 84 засоби повітряного нападу — ракети та ударні дрони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог запустив 80 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ. А також 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 1 крилату ракету Іскандер-К.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни:
- 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження,
- 37 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина. Зафіксовано влучання у 12 локаціях.
Нагадаємо, в ніч на 1 червня Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні. Загалом окупанти запустили 479 засобів повітряного нападу.