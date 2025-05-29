Росіяни атакували дроном приватний сектор Херсона: є поранені
У четвер, 29 травня, російські війська вдарили дроном по приватному сектору в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що російські окупанти вдарили по місту близько 06:00.
"Контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес отримав місцевий житель 1931 р.н. Співробітники поліції доправили чоловіка до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Також через ворожий удар постраждала 68-річна жінка. Херсонка отримала мінно-вибухову травму, опіки обличчя та верхніх дихальних шляхів. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, у Херсонській області впродовж доби внаслідок російських атак поранення отримали 10 людей.
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