У Херсоні окупанти вбили людину
У четвер ввечері, 29 травня, внаслідок російського обстрілу загинув мешканець Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, у Дніпровському районі міста жертвою терористів став молодий чоловік.
"...поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 травня через російську атаку загинули двоє жителів Берислава Херсонської області.
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