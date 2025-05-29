Войска РФ ударили по поселку под Херсоном: пострадали гражданские
Сегодня днем оккупанты обстреляли поселок Камышаны Херсонского района. Ранения получили по меньшей мере два человека
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.
Захватчики атаковали Камышаны около 15:00.
"Контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму получила 79-летняя местная жительница. Во время вражеских обстрелов пострадала была в доме", — говорится в сообщении.
Также из-за атаки РФ пострадал 64-летний мужчина. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали помощь обоим потерпевшим на месте.
Напомним, 29 мая российские войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонского района. Из-за вражеских обстрелов погиб 27-летний местный житель.
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