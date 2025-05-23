На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули три людини, ще 6 поранені
Впродовж 22 травня під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 43 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.
Через російські удари три людини загинули, ще 6 – дістали поранення.
Нагадаємо, впродовж 22 травня російські окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали троє цивільних.
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