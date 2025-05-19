Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Херсонщини: загинули 2 людини, 6 поранені
Вчора, 18 травня, російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів двоє мирних жителів загинули, постраждали шестеро цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Вчора росіяни били по соціальній та залізничній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили завод, стільникову вежу, гараж і приватні автомобілі.
Нагадаємо, ввечері 18 травня російська армія атакувала з артилерії житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів загинула пенсіонерка, поранені троє містян.
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