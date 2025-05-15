В Херсонской области женщина подорвалась на российской противопехотной мине
Вчера, 14 мая, в Бериславе местная жительница подорвалась на российской мине ПФМ-1 "Лепесток". Пострадавшая потеряла часть ноги
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, 68-летняя пенсионерка наступила на противопехотную мину "Лепесток".
"Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в городе Изюм Харьковской области 49-летний мужчина взорвался на противопехотной мине.
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