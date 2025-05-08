Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку в Херсонской области - погибла женщина
В селе Понятовка Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с дрона. В результате атаки погибла женщина
Как передает RegioNews, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 мая 2025 года около 17:00 российские захватчики в очередной раз атаковали мирное население с помощью беспилотника.
"В результате сброса взрывчатки с дрона на одной из улиц села Понятовка погибла женщина", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Херсонской области из-за российских дронов сгорела школа.
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