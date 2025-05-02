На Харківщині внаслідок російської атаки загинув чоловік
2 травня росіяни вчергове атакували Куп'янськ. З-під завалів дістали тіло чоловіка
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
2 травня приблизно в період з 16:20 до 16:40 росіяни завдали серію авіаційних ударів по місту Купʼянськ. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та господарчі будівлі.
З-під завалів одного з будинків дістали тіло загиблого чоловіка. Правоохоронці також вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-1500 з УМПК.
Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували Запоріжжя. Ворог завдав по місту щонайменше 10 ударів. На жаль, загинув 61-річний чоловік. Також пошкоджені будинки та школа.
Росіяни атакували Сумщину КАБами та дронами: за добу понад 70 обстрілівВсі новини »
02 травня 2025, 10:32Квітень на Херсонщині: окупанти вбили 22 та поранили 215 цивільних
02 травня 2025, 10:20У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи: з під-завалів дістали 3 людей
02 травня 2025, 09:20
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
На Житомирщині чоловіка засудили за зґвалтування сусідської 10-річної дівчинки
03 травня 2025, 00:17У Харкові ділок продавав повістки ухилянтам
02 травня 2025, 23:45У Харкові різко зросла кількість поранених після масованої атаки росіян
02 травня 2025, 23:26У Харкові чоловік з ножем погрожував товаришу через ревнощі
02 травня 2025, 23:13Вдарила ножем і не викликала медиків: у столиці жінка вбила свого чоловіка
02 травня 2025, 22:55У Харкові вже 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки дронами
02 травня 2025, 22:44Мінус 54 кг: зірка "Вар'ятів" Володимир Жогло розкрив секрет свого схуднення
02 травня 2025, 22:32На Житомирщині в ДТП постраждали четверо людей
02 травня 2025, 22:25На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Він помер дорогою до лікарні
02 травня 2025, 22:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі блоги »