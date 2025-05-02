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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

2 травня приблизно в період з 16:20 до 16:40 росіяни завдали серію авіаційних ударів по місту Купʼянськ. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та господарчі будівлі.

З-під завалів одного з будинків дістали тіло загиблого чоловіка. Правоохоронці також вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-1500 з УМПК.

Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували Запоріжжя. Ворог завдав по місту щонайменше 10 ударів. На жаль, загинув 61-річний чоловік. Також пошкоджені будинки та школа.