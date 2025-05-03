17:10  02 травня
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
21:19  02 травня
У Донецькій області змінили графік комендантської години
21:59  02 травня
Харків атакують "Шахеди", у місті лунають вибухи
UA | RU
UA | RU
03 травня 2025, 09:40

Удар по Харкову: зросла кількість постраждалих, серед них - неповнолітні

03 травня 2025, 09:40
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Харкові триває рятувальна операція. Служби вже показали фото наслідків

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Росіяни увечері 2 травня атакували Харків щонайменше 15 БпЛА, попередньо — типу "Герань-2". Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини. Постраждала 51 людина. Серед них - двоє дівчат віком 11 та 16 років.

Також щодо цієї атаки вже висловлювався президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що росіяни б'ють по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Він наголосив, що такі накази можуть віддавати лише нелюди.

"Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - каже Зеленський.

Нагадаємо, що увечері 2 травня російські окупанти атакували Харків безпілотниками.Тоді повідомлялось про удари по 12 локаціях в чотирьох районах - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли
На Харківщині внаслідок російської атаки загинув чоловік
02 травня 2025, 23:35
Росіяни атакували Сумщину КАБами та дронами: за добу понад 70 обстрілів
02 травня 2025, 10:32
Квітень на Херсонщині: окупанти вбили 22 та поранили 215 цивільних
02 травня 2025, 10:20
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Виявилось, що можна говорити "ні": яка головна цінність угоди зі Сполученими Штатами
03 травня 2025, 10:40
На Полтавщині чоловіка госпіталізували з ножевим пораненням - під підозрою дружина
03 травня 2025, 10:35
Розізлився через 0 на рахунку: киянин розтрощив банкомат через безгрошів'я
03 травня 2025, 10:00
Бійці "Помсти" показали, як знищують мобільні штурмові групи окупантів на Харківщині
03 травня 2025, 08:50
Вершкове масло рекордно дорожчає: чому це відбувається
03 травня 2025, 03:25
На Івано-Франківщині чоловік погрожував ТЦК з битою-"оберігом від нечистої сили": як покарав суд
03 травня 2025, 02:45
На Волині винесли вирок зрадниці, яка стала суддею в окупатів в Криму
03 травня 2025, 01:50
На Харківщині поружжя "зооволонтерів" шпигували за ЗСУ
03 травня 2025, 01:30
У Трампа не вирішили, як тиснути на РФ - Politico
03 травня 2025, 00:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »