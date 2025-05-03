Фото: ДСНС

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Росіяни увечері 2 травня атакували Харків щонайменше 15 БпЛА, попередньо — типу "Герань-2". Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини. Постраждала 51 людина. Серед них - двоє дівчат віком 11 та 16 років.

Також щодо цієї атаки вже висловлювався президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що росіяни б'ють по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Він наголосив, що такі накази можуть віддавати лише нелюди.

"Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - каже Зеленський.

Нагадаємо, що увечері 2 травня російські окупанти атакували Харків безпілотниками.Тоді повідомлялось про удари по 12 локаціях в чотирьох районах - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.