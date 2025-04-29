Росіяни скинули КАБ на Херсон: постраждала жінка
Сьогодні вранці російська авіація атакувала КАБом Дніпровський район Херсона. Внаслідок авіаудару постраждала місцева жителька
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що окупанти вдарили по Херсону близько 10:00. У момент "прильоту" КАБу пенсіонерка перебувала на вулиці.
"70-річна херсонка потрапила під вибухову хвилю і отримала мінно-вибухову травму. Потерпілу доставили до лікарні. Наразі її дообстежують", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 12 людей.
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