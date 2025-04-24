Окупанти б'ють по автівках: у Херсоні через активність російських БпЛА вимкнули світлофори

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він пояснив, що це рішення повʼязане з високою активністю російських дронів.

"Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових", — йдеться в повідомленні.

Очільник Херсонської ОВА закликав водіїв та пішоходів бути уважними й обережними в місті.

Нагадаємо, 23 квітня російські війська в Херсоні атакували з безпілотника цивільний автомобіль. Внаслідок удару постраждав 59-річний чоловік.