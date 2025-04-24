Окупанти б'ють по автівках: у Херсоні через активність російських БпЛА вимкнули світлофори
Обласна влада разом із військовими ухвалили рішення тимчасово вимкнути світлофори в Херсоні
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Він пояснив, що це рішення повʼязане з високою активністю російських дронів.
"Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових", — йдеться в повідомленні.
Очільник Херсонської ОВА закликав водіїв та пішоходів бути уважними й обережними в місті.
Нагадаємо, 23 квітня російські війська в Херсоні атакували з безпілотника цивільний автомобіль. Внаслідок удару постраждав 59-річний чоловік.
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