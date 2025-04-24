Оккупанты бьют по автомобилям: в Херсоне из-за активности российских БпЛА выключили светофоры

иллюстративное фото: из открытых источников

Областные власти вместе с военными приняли решение временно выключить светофоры в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он пояснил, что это решение связано с высокой активностью российских дронов.

"Оккупанты продолжают охотиться на гражданские автомобили. Светофор останавливает машину, а значит — делает ее легкой мишенью для российских военных", — говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА призвал водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными в городе.

Напомним, 23 апреля российские войска в Херсоне атаковали из беспилотника гражданский автомобиль. В результате удара пострадал 59-летний мужчина.