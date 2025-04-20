Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки та сільгосптехніка
Минулої доби, 19 квітня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївського району дронамика-мікадзе. Через ворожі обстріли пошкоджені житлові будинки та автомобілі
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За оперативними даними, окупанти пʼять разів атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. На щастя, мирні жителі не постраждали.
"Внаслідок обстрілів в с. Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, господарську будівлю, автомобіль, сільськогосподарську техніку. Також сталося займання даху двоповерхового приватного будинку, яке було ліквідовано вогнеборцями", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців.