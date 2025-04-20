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20 квітня 2025, 10:11

Через російські обстріли постраждали 4 жителів Херсонщини

20 квітня 2025, 10:11
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Новорайськ, Берислав, Зеленівка, Кізомис, Білозерка, Монастирське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Чорнобаївка, Осокорівка, Нововоронцовка, Комишани, Зміївка, Дудчани, Урожайне, Понятівка, Червоний Маяк, Новоберислав, Садове, Антонівка, Молодіжне, Приозерне, Інженерне, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Миколаївка, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Розлив, Софіївка, Токарівка та Тягинка.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по житлових кварталах: пошкодили чотири багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 16-річний підліток, який отримав поранення внаслідок удару по Херсону 17 квітня, вчора помер у лікарні.

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