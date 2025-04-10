Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка
У четвер, 10 квітня, окупаційні війська Росії завдали удару по селищу Незламне Херсонського району. Через ворожу атаку постраждала мирна мешканка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, росіяни вкрили вогнем Незламне опівдні. Через ворожий обстріл постраждала 42-річна жінка, яка перебувала вдома. Херсонка, дістала вибухову травму, перелом передпліччя та множинні уламкові поранення тулуба.
"Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще двоє цивільних отримали поранення.
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