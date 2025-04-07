Херсон під вогнем окупантів: через ранкові удари постраждали 3 мирних мешканців

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що окупанти вдарили по місту близько 09:00. Двоє херсонців – 49-річні чоловіки – дістали вибухові травми і контузії. Обох потерпілих ушпиталили до лікарні.

Водночас ворожий безпілотник атакував цивільного у Дніпровському районі міста.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 47-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", – йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупаційні війська РФ атакували житловий будинок у Херсоні. Через російський обстріл постраждали вагітна жінка та її маленький син, які потрапили під завали.