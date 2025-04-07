Пошкоджені понад 50 будинків: наслідки ракетної атаки на Кіровоградщині

фото: ОВА

У Благовіщенській громаді Голованівського району продовжують ліквідовувати наслідки російського ракетного удару в ніч на 6 квітня

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"У Благовіщенській громаді продовжуються відновлювальні роботи після ворожого ракетного удару. Серед 52 приватних будинків найбільше руйнувань зазнали п'ять, також пошкоджено вікна в місцевому ліцеї", – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови ОВА, загін швидкого реагування обласної організації "Червоного Хреста" і місцеві бригади замінюють пошкоджений шифер, закривають вікна плівкою. Майже два десятки приватних домоволодінь вже отримали необхідні будматеріали.

Нагадаємо, Сили оборони в ніч на 6 квітня збили 13 російських ракет і 40 дронів, ще 53 ворожих БПЛА локаційно втрачені.

На Кіровоградщині уламки російської ракети пошкодили вікна й покрівлі у приватних будинках та електродроти у селі в Благовіщенській громаді.