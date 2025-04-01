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Окупанти не тільки атакують нашу енергосистему, але й крадуть електроенергію на окупованих територіях. Стало відомо, що лише за два місяці було вкрадено близько 10 млн кВт

Про це повідомляє Інформаційний спротив, передає RegioNews.

За березень 2025 року російські окупанти вкрали 10 млн кВт електроенергії, використовуючи українські вітрогенератори. Зокрема, цьогоріч росіяни інтегрували 11 вітрогенераторів біля села Безимяне Новоазовського району в свою енергетичну систему.

Зазначається, що ці генератори встановили ще наприкінці 2000-х років, і ця техніка не мала нічого спільного ані з війною, ані з РФ. Росіяни запустили ці об’єкти після свого захоплення території і почали активно використовувати електроенергію для своїх потреб.

За підрахунком фахівців, лише за лютий та березень росіяни отримали 10 млн кВт додаткової енергії від українських вітрогенераторів.

При цьому слід нагадати, що РФ окупувала 18 ГВт української генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією — Запорізькою АЕС. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, за три роки повномасштабної війни РФ завдала понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.