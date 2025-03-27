У Херсоні під російський обстріл потрапила "швидка": постраждали медики

фото: Олександр Прокудін

Сьогодні, 27 березня, під російський обстріл у Херсоні потрапила бригада "швидкої", яка евакуювала пораненого мирного жителя

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він уточнив, що медики доставляли до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. Саме в цей момент росіяни атакували автівку.

"Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 27 березня російські загарбники вдарили по центру Херсона. Через масовану атаку загинули двоє людей.