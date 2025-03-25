Оккупанты атаковали КАБом село на Херсонщине: поврежден дом культуры

фото: Херсонская ОВА

Сегодня утром, 25 марта, российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Дудчаны Бериславского района. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, в четыре часа утра оккупанты сбросили на Дудчаны КАБ, а через несколько часов обстреляли село из артиллерии.

"В результате "прилетов" повреждения получили местное здание культуры и административное здание", — говорится в сообщении.

К счастью, информация о пострадавших и погибших не поступала.

Напомним, в Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста. 55-летнего мужчину госпитализировали в больницу.