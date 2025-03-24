Росіяни накрили з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
Минулого тижня російські окупанти обстріляли село Станіслав Херсонського району. Сьогодні стало відомо про загибель мирного мешканця
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, 17 березня російські загарбники атакували Станіслав з артилерії.
"...смертельні поранення дістав 74-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців.
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