На Донеччині минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів

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За минулу добу, 23 березня, російські окупанти вбили двох мешканців Донецької області та поранили ще двох осіб

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, російські війська вбили двох мешканців Донеччини — у Покровську та Донецькому. Ще двоє людей зазнали поранень протягом доби.

Як зазначив голова ОДА, загальна кількість жертв на Донеччині (3117 загиблих і 6868 постраждалих) не враховує даних із Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, днями ворог атакував приватний житловий сектор Краматорська двома авіаційними бомбами. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.