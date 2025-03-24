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24 марта 2025, 12:00

Россияне накрыли из артиллерии село в Херсонской области: погиб мужчина

24 марта 2025, 12:00
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли село Станислав Херсонского района. Сегодня стало известно о гибели мирного жителя

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, 17 марта российские захватчики атаковали Станислав из артиллерии.

"...смертельные ранения получил 74-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким убитого", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей.

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война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты жертва Херсонская область Прокудин Александр Сергеевич
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