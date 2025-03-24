Росіяни атакували Нікополь із РСЗВ "Град": є руйнування, постраждав цивільний

фото: Сергій Лисак

Російська армія накрила з РСЗВ "Град" Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджена цивільна інфраструктура, поранений мирний мешканець

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через обстріли пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство. Також понівечені три багатоквартирних будинки й авто. Крім того, зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Рятувальники загасили вогонь.

"Постраждав 35-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області два ворожі БпЛА.

Також окупанти вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району та по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки обстрілів з'ясовуються.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців.