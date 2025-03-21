17:00  20 березня
На Сумщині з початку року збили понад 700 "шахедів"
16:45  20 березня
Завтра в Україні різко потепліє, опадів не прогнозують
18:47  20 березня
У Києві з річки дістали тіло чоловіка, який стрибнув із Північного мосту
UA | RU
UA | RU
21 березня 2025, 02:20

Росіяни атакували дроном жительку Херсонщини: потерпіла в тяжкому стані

21 березня 2025, 02:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ввечері 20 березня російські військові атакували безпілотником жительку села Качкарівка Бериславського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок вибуху 54-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї – забій головного мозку, уламкові поранення, церебральна кома", – йдеться в повідомленні.

Місцеву мешканку в тяжкому стані ушпиталили до лікарні. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селищі Антонівка під Херсоном окупанти вбили цивільного чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Херсонська ОДА окупанти дрон Херсонська область БПЛА атака
Росіяни вдарили з артилерії по Нікопольщині: є жертва, поранена жінка
20 березня 2025, 21:35
Війська РФ обстріляли Херсон: поранена людина
20 березня 2025, 16:35
Росіяни вдарили по Костянтинівці "Смерчем": є загиблий та поранені
20 березня 2025, 11:10
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Києві поліцейський ґвалтував 10-річну дівчинку та погрожував "посадити її батьків"
21 березня 2025, 03:50
На Хмельниччині священника УПЦ МП відправили за ґрати за підтримку агресії РФ
21 березня 2025, 03:24
Удар по Запорізькому району: горіли будинки, серед поранених – дитина
21 березня 2025, 03:09
Хабар в 150 тис. грн: у Києві адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцейських
21 березня 2025, 02:55
Підміна понять: ​​як Кремль виправдовує війну
21 березня 2025, 02:01
До Придністровʼя за 6000 доларів: на Одещині затримали переправника чоловіків за кордон
21 березня 2025, 01:40
На Миколаївщині троє підлітків потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням
21 березня 2025, 01:16
На Прикарпатті сталася масштабна пожежа на складі
21 березня 2025, 00:59
Удари КАБами по будинках на Запоріжжі: поранені 2 цивільних, серед них – дитина
21 березня 2025, 00:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Митрополит Епіфаній
Володимир Фесенко
Олександр Коваленко
Всі блоги »