Росіяни атакували дроном жительку Херсонщини: потерпіла в тяжкому стані
Ввечері 20 березня російські військові атакували безпілотником жительку села Качкарівка Бериславського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок вибуху 54-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї – забій головного мозку, уламкові поранення, церебральна кома", – йдеться в повідомленні.
Місцеву мешканку в тяжкому стані ушпиталили до лікарні. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селищі Антонівка під Херсоном окупанти вбили цивільного чоловіка.
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