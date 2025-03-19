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19 марта 2025, 21:55

В Херсонской области из-за атаки россиян загорелся дом

19 марта 2025, 21:55
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Фото: ГСЧС
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Спасатели тушили пожар после вражеской атаки. Известно, что пострадала местная жительница

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

19 марта россияне в очередной раз атаковали Херсонщину. В результате обстрела загорелся частный дом. Известно, что женщина пострадала: она получила ожоги лица, шеи, рук и ног.

"Будьте осторожны! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – говорят спасатели.

Напомним, 18 марта российские войска атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

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