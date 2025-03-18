На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще 7 – ранены
17 марта под вражеским огнем и авиаударами оказались 30 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 12 частных домов. Также оккупанты повредили Пункт Несокрушимости и частный автомобиль.
Из-за российских ударов погибли 2 человека, еще 7 – получили ранения.
Глава ОВА отметил, что во время ночной дроновой атаки силы ПВО уничтожили над территорией области один Shahed-131/136.
Напомним, в течение 17 марта оккупанты нанесли 442 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших среди населения нет.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
18 марта 2025, 10:43В Запорожье правоохранители задержали вражеского агента, готовившего взрывчатку для совершения терактов
18 марта 2025, 10:23В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы
18 марта 2025, 10:02В Виннице ликвидировали "домашнюю" нарколабораторию с прибылью почти в полмиллиона гривен
18 марта 2025, 09:50Трамп назвал истинную причину спора с Зеленским в Белом доме
18 марта 2025, 09:15Наловил рыбы и раков на 900 тыс. грн: в Киевской области задержали браконьера
18 марта 2025, 08:59Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: суд отпустил подозреваемого из-под стражи
18 марта 2025, 08:30СБУ запретила въезд в Украину румынской депутатке: в чем причина
18 марта 2025, 08:27РФ атаковала Полтавщину: повреждены частные дома
18 марта 2025, 08:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины