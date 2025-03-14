Оккупанты ударили по Херсону: пострадал мирный житель
Сегодня утром оккупанты атаковали из БпЛА мужчину в Днепровском районе Херсона. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики нанесли удар по городу около 08:00.
"В результате вражеского удара 60-летний херсонец получил взрывную травму, обломочные ранения предплечья и ноги. Его состояние – легкое", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший самостоятельно обратился в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.
Напомним, 13 марта российские войска атаковали беспилотником велосипедиста в селе Станислав Херсонского района. Мужчина погиб.
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