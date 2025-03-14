Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В четверг, 13 марта, российские оккупанты атаковали беспилотником велосипедиста в селе Станислав Херсонского района. Мужчина погиб

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"К сожалению, местный житель 1973 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким убитого", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Херсонщины вчера погиб гражданский, пострадали девять мирных жителей, из них — ребенок.