На Херсонщине россияне атаковали дроном велосипедиста: потерпевший скончался
В четверг, 13 марта, российские оккупанты атаковали беспилотником велосипедиста в селе Станислав Херсонского района. Мужчина погиб
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"К сожалению, местный житель 1973 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким убитого", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате вражеских обстрелов Херсонщины вчера погиб гражданский, пострадали девять мирных жителей, из них — ребенок.
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