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13 марта 2025, 17:00

Россияне атаковали Херсон БпЛА: ранены 3 гражданских

13 марта 2025, 17:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг днем, 12 марта, российские оккупанты ударили беспилотником по Днепровскому району Херсона. Пострадали трое горожан

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

По предварительным данным, российские войска ударили по Херсону около 11:30. Сотрудники полиции доставили раненых в больницу.

"Пострадали три человека: мужчины 1966 и 1971 г.р. и женщина 1963 г.р.", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 марта оккупационные войска атаковали из БпЛА Берислав Херсонской области. Из-за вражеского удара погиб 68-летний мужчина, ранен еще один человек.

война оккупанты Херсон дрон БПЛА атака пострадавшие Мрочко Роман Николаевич
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