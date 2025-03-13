Окупанти поцілили дроном по Бериславу на Херсонщині: є загиблий та постраждалий
Зранку 13 березня окупаційні війська атакували з БпЛА Берислав Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік.
Також до лікарні доставили 85-річного місцевого жителя, який дістав вибухову травму, контузію та ампутацію стопи. Постраждалий – під наглядом медиків.
Нагадаємо, російські військові вночі 13 березня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Загинула жінка, ще одна людина поранена.
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