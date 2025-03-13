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13 березня 2025, 10:46

Окупанти поцілили дроном по Бериславу на Херсонщині: є загиблий та постраждалий

13 березня 2025, 10:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зранку 13 березня окупаційні війська атакували з БпЛА Берислав Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік.

Також до лікарні доставили 85-річного місцевого жителя, який дістав вибухову травму, контузію та ампутацію стопи. Постраждалий – під наглядом медиків.

Нагадаємо, російські військові вночі 13 березня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Загинула жінка, ще одна людина поранена.

Херсонська область війна обстріли дрон безпілотники загиблий постраждалий
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