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13 марта 2025, 10:46

Оккупанты ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть погибший и пострадавший

13 марта 2025, 10:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 13 марта оккупационные войска атаковали с БПЛА Берислав Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Из-за вражеского удара погиб 68-летний мужчина.

Также в больницу доставили 85-летнего местного жителя, который получил взрывную травму, контузию и ампутацию стопы. Пострадавший – под наблюдением медиков.

Напомним, российские военные ночью 13 марта совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Погибла женщина, еще один человек ранен.

Херсонская область война обстрелы дрон беспилотники погибший пострадавший
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