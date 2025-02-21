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21 февраля 2025, 08:10

Обстрелы Херсонщины: в течение дня двое погибших и двое раненых

21 февраля 2025, 08:10
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фото: полиция
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В течение 20 февраля российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Белозерка, Нововодмитровка, Милово, Гавриловка, Новоалександровка, Урожайное, Тягинка, Дудчаны, Качкаровка, Велетенское, Станислав, Инженерное, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Ивановка, Веселое, Днепровское, Золотая Балка, Кизомыс, Камышаны, Никольское, Николаевка, Ольговка, Осокоровка, Республиканец, Саблуковка, Токаровка, Томина Балка, Червоный Маяк и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газовый распределитель, микроавтобус и частный автомобиль.

В результате вражеских ударов два человека погибли, еще два – получили ранения.

Также глава ОВА добавил, что во время ночной дроновой атаки силы ПВО сбили над территорией области один Shahed-131/136.

Напомним, в течение 20 февраля кафиры нанесли 588 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Погиб мужчина, раненая женщина.

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