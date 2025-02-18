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18 лютого 2025, 09:59

РФ скинула керовану авіабомбу по центру Золочева на Харківщині

18 лютого 2025, 09:59
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фото: Харківська ОВА
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Росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині. У вівторок, 18 лютого, о 05:00 російська армія завдала удару керованою авіаційною бомбою по адміністративних будівлях

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок влучання зруйновано будівлю соцзахисту. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоквартирний двохповерховий будинок.

На щастя, люди поранень не дістали.

Окрім того, в Ізюмському районі в с. Гороховатка внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано дві господарчі споруди.

Також Синєгубов повідомив, що на Куп'янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.

З Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 29 людей.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Сили ППО збили 103 дрони, ще 67 – локаційно втрачені.

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