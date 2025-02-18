Росіяни накрили з артилерії село під Херсоном: поранений цивільний
Сьогодні вдень, 18 лютого, російські війська атакували з артилерії село Садове Херсонського району. Через обстріл постраждав мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, окупанти обстріляли Садове близько 12:30.
"Внаслідок цієї атаки 63-річний чоловік дістав вибухову травму та забій голови", – йдеться в повідомленні.
Потерпілого ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, 17 лютого у Херсонській області внаслідок російських ударів постраждали восьмеро людей.
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