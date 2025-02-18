Россияне накрыли из артиллерии село под Херсоном: ранен гражданский
Сегодня днем, 18 февраля, российские войска атаковали из артиллерии село Садово Херсонского района. Из-за обстрелов пострадал мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, оккупанты обстреляли Садово около 12:30.
"В результате этой атаки 63-летний мужчина получил взрывную травму и ушиб головы", – говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Напомним, 17 февраля в Херсонской области в результате российских ударов пострадали восемь человек.
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