Обстріли Херсонщини: окупанти за добу поранили вісьмох людей
У Херсонській області минулої доби, 17 лютого, внаслідок російських ударів були поранені восьмеро людей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.
Також окупанти понівечили "Пункт Незламності", господарську споруду та приватні автомобілі.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над регіоном 2 "Shahed-131/136".
Нагадаємо, цієї ночі 18 лютого росіяни атакували Кіровоградщину. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.
Також вночі над Черкаською областю збили 26 безпілотників
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