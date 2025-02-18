На Херсонщині судитимуть 19 коригувальників ворожого вогню

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До судів передали справи проти майже двох десятків коригувальників ворожого вогню у Херсонській області

Як передає RegioNews, про це Укрінформу повідомив заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Андрій Коваленко.

За його словами, станом на середину лютого до суду скеровано 15 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях щодо державної зради та несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних сил України.

"Загалом у судах розглядаються справи стосовно 19 осіб, які діяли як самостійно, так і у змові між собою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вже винесені обвинувальні вироки щодо 4 осіб за незаконне поширення інформації про ЗСУ.

Нагадаємо, за несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ передбачено до 8 років ув’язнення. За державну зраду - наданні допомоги ворогу, загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, в Херсонській області за минулу добу внаслідок російських ударів були поранені восьмеро людей.