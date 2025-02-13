Сили ППО вночі збили 85 російських безпілотників

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 лютого РФ атакувала Україну 140 дронами: 85 із них ППО збила, 52 — локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

У ніч на 13 лютого противник атакував Україну 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників 10 областях.

Ще 52 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об'єкти припортової інфраструктури Подунав'я. На місцях влучання спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували.

Раніше ми повідомляли, що окупанти за добу втратили в Україні 1250 військових. З початку повномасштабної війни ліквідовано 854 280 російських загарбників.