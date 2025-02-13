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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

""Прилетело" в многоэтажку. В результате атаки оккупантов ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина. У пострадавших – минно-взрывные травмы и обломочные ранения", – говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что мужчину в среднем тяжести доставили в больницу, женщина будет находиться на амбулаторном лечении.

Напомним, в ночь на 13 февраля РФ атаковала Украину 140 дронами: 85 из них ПВО сбили , 52 – локационно потеряны.