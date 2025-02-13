"Прилетело" в многоэтажку: россияне ударили по центру Херсона
Утром 13 февраля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Центральном районе Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
""Прилетело" в многоэтажку. В результате атаки оккупантов ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина. У пострадавших – минно-взрывные травмы и обломочные ранения", – говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что мужчину в среднем тяжести доставили в больницу, женщина будет находиться на амбулаторном лечении.
Напомним, в ночь на 13 февраля РФ атаковала Украину 140 дронами: 85 из них ПВО сбили , 52 – локационно потеряны.
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Одессе мужчина за 15 000 долларов оформлял "отсрочку от мобилизации"
13 февраля 2025, 12:59За что украинские бизнесмены и депутаты попали под санкции: названные причины
13 февраля 2025, 12:45К пожизненному заключению могут приговорить 19-летнего жителя Одесщины, убившего трехлетнего мальчика
13 февраля 2025, 12:35Продала двухмесячную дочь за $20 тысяч, чтобы купить авто: в Харькове задержали 22-летнюю девушку
13 февраля 2025, 12:29Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука
13 февраля 2025, 12:20В Одесской области женщина похитила у пожилого соседа почти 20 тысяч гривен
13 февраля 2025, 12:09Политические репрессии вместо единства: есть ли у Украины инстинкт самосохранения?
13 февраля 2025, 11:59Британия представила инновационный комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины
13 февраля 2025, 11:55В Житомире задержали 16-летнюю российскую агентку, изготовившую взрывчатку для подрыва полиции
13 февраля 2025, 11:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID