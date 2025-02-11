Обстрелы Херсонщины: двое погибших и шесть раненых

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В результате атак российских оккупантов за сутки погибли двое мирных жителей Херсонской области. Еще шестеро получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, за сутки (с 6:00 10 февраля по 6:00 11 февраля) российские военные били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повреждены 6 многоэтажек и 12 частных домов.

Также оккупанты повредили газопроводы, сельхозтехнику и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области один дрон "Shahed-131/136".

Напомним, прошлым вечером и ночью враг обстреливал Никопольщину, есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что россияне по ударили КАБами селу в Запорожье. Ранения получили три человека.