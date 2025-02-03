Окупанти вдарили з авіації по Херсону: є постраждалі

фото: ДСНС

У неділю, 2 лютого, близько 16:00 окупанти здійснили авіаудар по центральній частині Херсона

Про це передає RegioNews із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та пресцентр ДСНС.

Удар прийшовся по житловій забудові. Рятувальники врятували трьох людей, одну жінку дістали з-під завалів.

Надзвичайникам знадобилося близько години, щоб дістати постраждалу. Під час операції вони постійно спілкувалися з жінкою, щоб вона залишалася при свідомості. На щастя, рятувальна операція вдалася, і постраждалу передали медикам.

Жінка перебуває у важкому стані. У 46-річної постраждалої – вибухова травма, контузія та поранення черева.

Ще двох людей врятували з приміщень, що були зруйновані вибуховою хвилею. Їм також надається меддопомога.

Відомо, що до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.

Нагадаємо, 2 лютого внаслідок російського удару з безпілотника по автобусу в Херсоні постраждали п’ятеро людей.