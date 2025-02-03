Оккупанты ударили из авиации по Херсону: есть пострадавшие

фото: ГСЧС

В воскресенье, 2 февраля, около 16:00 оккупанты совершили авиаудар по центральной части Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и пресс-центр ГСЧС.

Удар пришелся по жилой застройке. Чрезвычайщики спасли трех человек, одну женщину достали из-под завалов.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы достать пострадавшую. Во время операции они постоянно общались с женщиной, чтобы она оставалась в сознании. К счастью, спасательная операция удалась и пострадавшую передали медикам.

Женщина находится в тяжелом состоянии. У 46-летней пострадавшей – взрывная травма, контузия и ранение живота.

Еще дву человек спасли из помещений, разрушенных взрывной волной. Им также оказывается медпомощь.

Известно, что в больницу в среднем тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения спины.

Напомним, 2 февраля в результате российского удара с беспилотника по автобусу в Херсоне пострадали пять человек.