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03 февраля 2025, 01:07

Оккупанты ударили из авиации по Херсону: есть пострадавшие

03 февраля 2025, 01:07
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фото: ГСЧС
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В воскресенье, 2 февраля, около 16:00 оккупанты совершили авиаудар по центральной части Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и пресс-центр ГСЧС.

Удар пришелся по жилой застройке. Чрезвычайщики спасли трех человек, одну женщину достали из-под завалов.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы достать пострадавшую. Во время операции они постоянно общались с женщиной, чтобы она оставалась в сознании. К счастью, спасательная операция удалась и пострадавшую передали медикам.

Женщина находится в тяжелом состоянии. У 46-летней пострадавшей – взрывная травма, контузия и ранение живота.

Еще дву человек спасли из помещений, разрушенных взрывной волной. Им также оказывается медпомощь.

Известно, что в больницу в среднем тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения спины.

Напомним, 2 февраля в результате российского удара с беспилотника по автобусу в Херсоне пострадали пять человек.

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