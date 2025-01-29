Херсон та передмістя - під прицілом росіян: є загиблий та поранений
Війська РФ вранці 29 січня атакували Херсонщину. Не обійшлося без жертв
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
За його словами, близько 8.00 російські терористи з дрона атакували Антонівку. Травми, несумісні з життям, отримав 52-річний чоловік. Уже за годину окупанти атакували з БпЛА Херсон.
Під ворожий удар потрапив 47-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та спини, зазначили у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, в Херсонській області минулої доби від ворожим вогнем опинилися 38 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще 14 - отримали поранення.
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