Херсон та передмістя - під прицілом росіян: є загиблий та поранений

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Війська РФ вранці 29 січня атакували Херсонщину. Не обійшлося без жертв

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, близько 8.00 російські терористи з дрона атакували Антонівку. Травми, несумісні з життям, отримав 52-річний чоловік. Уже за годину окупанти атакували з БпЛА Херсон.

Під ворожий удар потрапив 47-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та спини, зазначили у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, в Херсонській області минулої доби від ворожим вогнем опинилися 38 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще 14 - отримали поранення.

