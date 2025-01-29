фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили 450 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів регіону

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу поранена одна людина у Василівському району.

Також Федоров повідомив, що ворог здійснив 16 авіаударів по Малій Токмачці. Російські війська використали для атак по регіону понад 200 дронів різної модифікації. Також росіяни здійснювали удари артилерією та РСЗВ.

Під обстрілами були такі населені пункти: Мала Токмачка, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Приморське та Новодарівка.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 28 січня, російські війська обстріляли "Градами" село Приморське Запорізької області, внаслідок чого постраждала жінка.