Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік

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Росіяни атакували з БПЛА селище Антонівка в передмісті Херсона. Внаслідок чого загинув чоловік та поранена жінка

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, російські окупанти сьогодні, 28 січня, близько 11.30 з безпілотника атакували Антонівку. Відтак травми, несумісні з життям, отримав 49-річний чоловік.

Також мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 57-річна жінка.

Наразі її доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 січня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще двоє мирних мешканців дістали поранення.