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28 січня 2025, 12:20

Росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину: що відомо про наслідки

28 січня 2025, 12:20
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фото: ДСНС
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Рятувальники ліквідовують наслідки чергових російських обстрілів у Сумській та Чернігівській областях

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу одного з сіл Сумського району виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Вогонь швидко охопив дерев’яні матеріали, що були в середині, та поширився на значну площу.

Рятувальники ДСНС локалізували загоряння. Залучені додаткові сили з обласного центру.

Роботи тривають: проводиться виявлення прихованих осередків горіння.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у житловому секторі Чернігова спалахнули дві пожежі. На щастя, постраждалих немає. До ліквідації займання залучалися 14 рятувальників та 4 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня російські війська випустили по Україні 100 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 28 – локаційно втрачені.

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